Автомобиль перевернулся на трассе в Карелии

ДТП произошло на автодороге Медвежьегорск–Вологда.

По сообщению медвежьегорского отряда спасателей, сегодня, 6 июня, на автодороге Медвежьегорск–Вологда недалеко от поселка Повенец произошла авария с участием отечественного внедорожника.

«Не справившись с управлением, водитель автомобиля „Нива“, двигавшийся в сторону деревню Лобское, допустил съезд автомобиля с дорожного полотна. В результате аварии автомобиль перевернулся на крышу. К месту аварии выезжал дежурный караул ОП ПЧ-Повенец, однако помощи пожарных не потребовалось, к прибытию пожарных проезжавшие мимо водители помогли поставить авто на колеса», — пишут в паблике отряда.

Ранее сообщалось, фура опрокинулась на трассе в Карелии.