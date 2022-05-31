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Автомобиль перевернулся на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
15:55, 06 Июня 2022
фото: © Паблик ВК «ОПС Медгора»

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ДТП произошло на автодороге Медвежьегорск–Вологда.

По сообщению медвежьегорского отряда спасателей, сегодня, 6 июня, на автодороге Медвежьегорск–Вологда недалеко от поселка Повенец произошла авария с участием отечественного внедорожника.

«Не справившись с управлением, водитель автомобиля „Нива“, двигавшийся в сторону деревню Лобское, допустил съезд автомобиля с дорожного полотна. В результате аварии автомобиль перевернулся на крышу. К месту аварии выезжал дежурный караул ОП ПЧ-Повенец, однако помощи пожарных не потребовалось, к прибытию пожарных проезжавшие мимо водители помогли поставить авто на колеса», — пишут в паблике отряда.

Ранее сообщалось, фура опрокинулась на трассе в Карелии.

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