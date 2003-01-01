Автомобиль перевернулся на трассе в Карелии

В Олонецком районе Карелии произошло ДТП с пострадавшим.

В ночь на 5 ноября в селе Устье Видлицы на улице Кротова легковой автомобиль перевернулся на крышу.

Сообщение о ДТП поступило на пульт экстренных служб в 01:42. На место происшествия сразу выехали три спасателя из пожарной части № 34, которая обслуживает село Видлица.

Спасатели осмотрели место происшествия. По предварительной информации, в результате аварии пострадал один человек. Автомобиль получил механические повреждения.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы писали, что автомобиль врезался в столб на кольце в Петрозаводске.