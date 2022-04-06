Автомобиль перевернулся на трассе в Карелии

ДТП с одним пострадавшим произошло в Кондопожском районе.

По сообщению Госавтосипекции Карелии, 9 апреля в 12:40 на 58 км автодороги "ст. Шуйская - Гирвас" произошла авария. По предварительным данным, водитель, 26-летняя девушка, не справилась с управлением – автомобиль вылетел с трассы и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмирован 29-летний пассажир.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП с протаранившим дом водителем в Петрозаводске.