Автомобиль перевернулся после аварии в центре Петрозаводска

Жесткое ДТП произошло на проспекте Ленина — автомобиль летел на красный сигнал светофора.

Серьезное ДТП произошло в самом центре столицы Карелии, на пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена.

Авария случилась 11 сентября в 19.10 вечера. Первое авто начало движение по улице Антикайнена на разрешающий, судя по видео, сигнал светофора, когда в этот момент на перекресток вылетел второй автомобиль, двигавшийся по проспекту Ленина в направлении железнодорожного вокзала.

После удара первая машина перевернулась на крышу. Информация о пострадавших уточняется.

Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Сампо» и был опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».