Автомобиль перевернулся после столкновения на «кольце» в Петрозаводске (ВИДЕО)

На кольцевом участке дороги в столице Карелии столкнулись автомобили, после чего один из них перевернулся.
Авария произошла сегодня на новом участке кольцевой дороги, ведущей на улицу Куйбышева, в Петрозаводске. Об этом информирует паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
После столкновения двух автомобилей на «кольце» один из них перевернулся на бок.
Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру».
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