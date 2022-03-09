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Автомобиль перевернулся после столкновения на «кольце» в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:07, 15 Марта 2022
фото: Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

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На кольцевом участке дороги в столице Карелии столкнулись автомобили, после чего один из них перевернулся.

Авария произошла сегодня на новом участке кольцевой дороги, ведущей на улицу Куйбышева, в Петрозаводске. Об этом информирует паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

После столкновения двух автомобилей на «кольце» один из них перевернулся на бок.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру».

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