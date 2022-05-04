Автомобиль перевернулся после столкновения на парковке торгового центра в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

На парковке торгового центра «Лотос Plaza» в столице Карелии столкнулись автомобили, один из которых перевернулся.
Авария произошла днем в пятницу, шестого мая, в Петрозаводске на Лесном проспекте. Об этом информирует сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».
На парковке торгового центра «Лотос Plaza» столкнулись два кроссовера. Одну из машин развернуло, после чего она опрокинулась. При этом пострадал еще один автомобиль, стоявший на парковочном месте.
Фото с места происшествия опубликовал читатель паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».
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