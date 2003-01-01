Автомобиль перевернулся после жесткого столкновения в Петрозаводске

Два человека пострадали в ДТП на Зареке.
В соцсетях появилось видео с места просишествия, в ГАИ рассказали подробности аварии.
Сегодня днем, 14 августа, на перекрестке улиц Коммунистов и Пробной столкнулись автомобили Lada Vesta и JAC. В результате аварии пострадали водитель JAC 1987 года рождения и его пассажир 1988 года рождения. После удара одна из машин перевернулась.
Сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовало видео с последствиями столкновения. На кадрах с места происшествия видно, что JAC получил сильные механические повреждения — у автомобиля выбито лобовое стекло. Досталось и Ладе – у нее смята передняя часть.
На месте работали сотрудники ГАИ и спасатели. Обстоятельства аварии устанавливаются.