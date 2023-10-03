Автомобиль перевернулся после жесткой аварии в Петрозаводске

Жесткая авария произошла на улице Репникова.

Утром 5 октября в 6.30 на улице Репникова в Петрозаводске произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

Обе машины двигались по улице Репникова со стороны центра. В районе дома № 11 по улице Репникова первая начала поворачивать налево, в то время как следующая за ней на скорости попыталась обогнать первую. В результате столкновения первый автомобиль перевернулся набок, а второй вылетел на газон.

На месте работали наряд ДПС и скорая помощь, подробности аварии уточняются.