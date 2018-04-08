Автомобиль перевернулся в Медвежьегорском районе

В Карелии произошло опрокидывание автомобиля на поселковой дороге.

Авария произошла седьмого апреля в 20:36 по адресу: Медвежьегорский район, поселок Пиндуши, ул. Повенецкая, у дома №9., сообщают в МЧС по Карелии.

На автодороге перевернулся автомобиль. Для ликвидации происшествия привлекалось пожарно-спасательное подразделение Медвежьегорского района (3 чел., 1 ед. техники).

Информация о пострадавших уточняется, сообщают в МЧС.