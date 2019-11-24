Автомобиль перевернулся в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП произошло 23 ноября на площади Гагарина.

В 21.13 произошла авария с участием двух легковых автомобилей, сообщили в DtpPtz.ru.

ДТП произошло на регулируемом перекрестке.

От столкновения автомобиль, двигающийся по улице Шотмана, опрокинулся на крышу. Выезжающий с проспекта Ленина автомобиль отбросило на угол перекрёстка.

Транспортные средства получили механические повреждения.

По информации МЧС Карелии, привлекались 11 спасателей.

Обстоятельства выясняются.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее пешеход пролетел несколько метров после столкновения с автомобилем в Петрозаводске.