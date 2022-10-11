Автомобиль под управлением молодого водителя сбил пенсионерку в Петрозаводске (ФОТО)

Авария произошла поздно вечером на Древлянке, женщина пересекала улицу в неустановленном для перехода месте.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, авария произошла 14 октября в 21.45 вечера. В районе дома № 12 по улице Попова автомобиль Kia Sportage под управлением 24-летнего водителя сбил пенсионерку.

Как выяснилось, 61-летняя женщина пересекала проезжую часть вне установленного для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате дорожной аварии пенсионерка с травмами была доставлена в БСМП.