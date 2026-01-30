Автомобиль полностью сгорел на дороге в Карелии

31 января в 05:04 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в автомобиле Toyota по адресу: Суоярвское шоссе — подъезд к аэропорту Петрозаводск, 3 км.
На место происшествия выехало отделение ПЧ-47 по охране Прионежского района.
Ликвидация пожара завершилась в 05:28. Автомобиль был полностью уничтожен. Пожарные использовали ствол Б и работали в составе звена ГДЗС, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности. Пострадавших нет.
Ранее мы рассказывали, что два человека были госпитализированы после ДТП в Медвежьегорске.