Автомобиль попал под поезд на переезде в Карелии

На железнодорожном переезде перегона Найстенъярви – Суоярви произошло ДТП, сообщил в пресс-службе ОЖД.
В минувшую пятницу, 25 февраля, в 15.45 на железнодорожном переезде перегона Найстенъярви – Суоярви Октябрьской железной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей световой и звуковой сигнализации перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным - столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП жертв нет. Схода подвижного состава нет. На график движения поездов происшествие не повлияло.
Октябрьская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.
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