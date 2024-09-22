Автомобиль повалил деревья, вылетев с трассы в Карелии

Водитель вылетел с дороги на китайской машине в Кондопожском районе.

Авария с участием китайского автомобиля Geely произошла на 587 километре трассы «Кола» в Кондопожском районе республики 27 сентября около 11 утра.

По информации Госавтоинспекции Карелии, 48-летний водитель автомобиля выбрал небезопасную скорость, что и стало причиной аварии. Авто вылетело с проезжей части и, сломав несколько деревьев, опрокинулось в кювете.

После аварии водитель был госпитализирован. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Напомним, сегодня утром, 30 сентября, пассажирка мотоцикла с коляской погибла на юге Карелии.