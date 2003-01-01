Автомобиль повис над дорогой после ДТП в Муезерском районе

Иномарка съехала в кювет на севере Карелии.

Сегодня, 10 января, в посёлке Ледмозеро Муезерского района автомобиль Renault съехал в кювет и частично повис над дорогой, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место происшествия выехали пожарные. По прибытии специалисты оказали помощь владельцу автомобиля. ГАСИ (гидравлический аварийно-спасательный инструмент — прим. ред.) при этом не использовался.

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее легковой автомобиль съехал в кювет на 865 км трассы «Кола» в Карелии. Прибышие на место аварии пожарные исключили угрозу воспламенения. К счастью, обошлось без жертв.