Автомобиль протаранил дорожный знак, водитель получила многочисленные травмы в Карелии

ДТП произошло 27 июля на дороге Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа — женщина-водитель не справилась с управлением и оказалась на обочине.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, около 22.41 в деревне Шуньга автомобиль «Сузуки CX4» вылетел в правый по ходу движения кювет и врезался в стойку дорожного знака.

В результате ДТП 54-летняя женщина-водитель получила множественные травмы, она доставлена в больницу.