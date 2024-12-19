Автомобиль протаранил ограждение на аллее в Петрозаводске

фото: © Скриншот с видео: Подслушано у водителей Птз и Карелии / VK

Авария произошла на Кукковке 20 декабря.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и направил машину прямо в ограждение на Карельской аллее в Петрозаводске.

Инцидент попал на камеру наблюдения компании «Сампо.ру», видео было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Авария произошла сегодня, 20 декабря, в 11.55 утра. Автомобиль, двигавшийся по улице Сортавальская, при выезде на Карельскую аллею пропустил поворот и въехал в ограждение, сломав его. Информации о пострадавших не поступало.