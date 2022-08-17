Автомобиль протаранил дорожный знак после столкновения в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария с участием двух автомобилей произошла на перекрестке Ленина и Кирова в столице Карелии.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео ночной аварии в центре карельской столицы, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова.

Инцидент произошел в 2 часа ночи 28 августа. На кадрах видно не совсем понятный маневр водителя первого автомобиля — двигаясь по проспекту Ленина от железнодорожного вокзала, он с левой полосы начал поворачивать направо. В это время в него врезался другой автомобиль, двигавшийся по проспекту Ленина прямо в направлении Онежской набережной.

От удара вторую машину вынесло на угол перекрестка, и она врезалась в дорожный знак, а затем в опору уличного освещения.

Автомобили получили механические повреждения. Данные о пострадавших уточняются.