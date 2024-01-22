Автомобиль протаранил сразу две легковушки в старом районе Петрозаводска

фото: © Скриншот из видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / VK

Массовая авария произошла вечером на Зареке.

Авария с участием сразу трех легковых автомобилей произошла вчера, 22 января, в 19.07 вечера на улице промышленная, в районе дома № 10.

Видно, как несколько автомобилей притормозили перед въездом во двор дома — две машины пытались повернуть, еще одна аккуратно проезжала прямо по улице. В этот момент еще один автомобиль, двигавшийся по улице Промышленная прямо, врезался в одну из машин и, судя по всему, задел вторую.

Судя по видео, пострадавших в аварии не было. Автомобили получили механические повреждения.

Момент аварии, попавший на камеру наблюдения компании «Сампо», был выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».