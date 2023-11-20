Автомобиль протащил по дороге пешехода в одном из дворов Петрозаводска

Странный инцидент произошел на улице Варламова в карельской столице.

Видео с происшествием на улице Варламова в Петрозаводске появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Все случилось в районе дома № 33 вечером 20 ноября, в 20.15. Судя по кадрам с камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк», автомобиль несколько метров протащил за собой пешехода, каким-то образом прицепившегося к машине. В какой-то момент авто остановилось, а затем снова поехало, оставив человека лежать на земле.

После к пострадавшему подбежали прохожие, которые и подняли пешехода на ноги.

Подробности инцидента в настоящее время уточняются.