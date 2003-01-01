Автомобиль разбился всмятку после ДТП в Прионежском районе

В Госкомитете по безопасности показали, что осталось от улетевшей в кювет «Лады».
На 123 км трассы «Петрозаводск — Ошта» автомобиль «Лада Приора» опрокинулся в кювет, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
На место происшествия прибыли трое пожарных и бригада скорой помощи.
— Проводились работы по отключению аккумулятора. Розлива топлива нет, — отметили в ведомстве.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
