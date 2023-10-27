Автомобиль рухнул с моста в реку в Петрозаводске

На Лесном проспекте машина пробила ограждение на мосту и упала в Неглинку.

Авария произошла на оживленной магистрали в столице Карелии. Легковой автомобиль, пробив ограждение на мосту, рухнул в реку.

Фото было опубликовано сегодня, 29 октября, в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как уточнили комментаторы, авария произошла на Лесном проспекте, на мосту через реку Неглинка. Обстоятельства ДТП уточняются.