Автомобиль рухнул с моста в реку в Петрозаводске

На Лесном проспекте машина пробила ограждение на мосту и упала в Неглинку.
Авария произошла на оживленной магистрали в столице Карелии. Легковой автомобиль, пробив ограждение на мосту, рухнул в реку.
Фото было опубликовано сегодня, 29 октября, в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Как уточнили комментаторы, авария произошла на Лесном проспекте, на мосту через реку Неглинка. Обстоятельства ДТП уточняются.
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