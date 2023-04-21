Автомобиль с четырьмя людьми вылетел в кювет и опрокинулся возле Петрозаводска (ФОТО)

Серьезная авария произошла в Прионежском районе Карелии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в воскресенье, 2 июля, в 02.10 на автодороге «Заозерье — Пиньгуба» 23-летний водитель за рулем автомобиля Skoda Octavia не вписался в поворот.

Молодой человек не учел погодные и дорожные условия, и машину вынесло в левый по ходу движения кювет, где она опрокинулась.

В результате ДТП травмы получили водитель и три пассажира. Один из пассажиров был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.