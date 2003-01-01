РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Невероятные приключения Шурика»: дерзкий микс с пародиями на отечественную и голливудскую киноклассику
12 декабря, 16:40 Статьи
Тема недели
Мошенники начали предлагать фиктивные новогодние скидки на услуги ЖКХ
12 декабря, 12:07 Статьи
Тема недели
ИИ на службе у города: как искусственный интеллект упрощает жизнь горожанам и властям
12 декабря, 11:27 Статьи
Новости

30 талантливых школьников из Карелии получат стипендии за особые успехи

08:01

Глава Минздрава Карелии рассказал о противовирусном коктейле

00:11

Спортсмен из Карелии стал чемпионом международного турнира по боксу

21:31

Два автомобиля столкнулись на трассе в Карелии

20:11

Вертолёт санавиации доставил пациентов из Петрозаводска в Костомукшу

19:01

Более тысячи жителей Карелии пришли на вечернюю диспансеризацию

17:31

Сразу несколько соревнований по каратэ проходят в Петрозаводске

16:21

Мужчину зажало между автобусами в Петрозаводске

15:16

«Единая Россия» подвела итоги года на заседании Генсовета

14:10

Мусорные баки полыхали в Олонце

14:01

Инспекторы ДПС Петрозаводска пришли на помощь водителю на оживлённом перекрестке

13:21

13-летний подросток пропал в Прионежском районе

12:46

В Карелии огнеборцы потушили баню и отстояли жилой дом

12:14

Более 2 тысяч мальков лосося выпустили в реки Шуя и Кемь

11:46

Житель Петрозаводска оформил на бывшую жену кредиты почти на 2 млн рублей

11:04

Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки

10:31

В Минтруда прокомментировали идею сократить рабочий день

10:01

В ГАИ Карелии напомнили пешеходам о безопасном поведении в гололед

09:34

Житель Карелии осуждён к году колонии за повторную езду в пьяном виде

09:00

Спасатели Карелии трижды за день помогали доставлять пациентов к машинам скорой помощи

08:30

В Республиканской больнице скорой помощи Петрозаводска введён карантин

08:00

В Карелии обнаружили неведомое животное

00:10
Автомобиль с детьми перевернулся на трассе в карельском Заонежье
12 декабря, 06:56 Происшествия
Поделиться

Вечером 11 декабря на 31 километре автодороги «Медвежьегорск — Оятевщина» перевернулся легковой автомобиль.

фото: © Госкомитет Карелии по безопасности

По информации Госкомитета Карелии по безопасности, сообщение об аварии на 31 км данной автодороги поступило в 18:05. Легковой автомобиль совершил съезд с дорожного полотна с последующим опрокидыванием на крышу, в автомобиле находились двое взрослых и два ребенка.

На место происшествия направлен отдельный пост ПЧ-15 по охране деревни Шуньга отряда противопожарной службы по Медвежьегорскому району. По приезду они выяснили, что пострадавшие выбрались из автомобиля самостоятельно.

Один ребенок доставлен в Медвежьегорскую ЦРБ.

Мужчину госпитализировали после похожего ДТП в Пудожском районе. 

Обсудить (0) в ленту
РЕКЛАМА
Приглашаем экспортеров на мастер-класс с представителем Карельской таможни
В новом жилом доме «Аристократ» в центре Петрозаводска еще остались свободные квартиры
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение