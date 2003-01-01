Автомобиль с детьми перевернулся на трассе в карельском Заонежье

Вечером 11 декабря на 31 километре автодороги «Медвежьегорск — Оятевщина» перевернулся легковой автомобиль.

По информации Госкомитета Карелии по безопасности, сообщение об аварии на 31 км данной автодороги поступило в 18:05. Легковой автомобиль совершил съезд с дорожного полотна с последующим опрокидыванием на крышу, в автомобиле находились двое взрослых и два ребенка.

На место происшествия направлен отдельный пост ПЧ-15 по охране деревни Шуньга отряда противопожарной службы по Медвежьегорскому району. По приезду они выяснили, что пострадавшие выбрались из автомобиля самостоятельно.

Один ребенок доставлен в Медвежьегорскую ЦРБ.

