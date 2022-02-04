Автомобиль с прицепом попал в аварию на сложном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария произошла на перекрестке улиц Чапаева и Ватутина.

Аварию с участием автомобиля с прицепом зафиксировала камера наружного наблюдения компании «Ситилинк» на перекрестке улиц Чапаева и Ватутина. Соответствующее видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

ДТП произошло сегодня, 7 февраля, в 11.48. Судя по видео, легковой автомобиль с прицепом поворачивал с улицы Чапаева на Ватутина, когда в него врезался автомобиль другого участника аварии, двигавшийся по улице Чапаева в сторону Лесного проспекта.

Ранее женщина на иномарке погибла под грузовиком на трассе в Карелии.