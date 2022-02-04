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Автомобиль с прицепом попал в аварию на сложном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:19, 07 Февраля 2022
фото: кадр из видео

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Авария произошла на перекрестке улиц Чапаева и Ватутина.

Аварию с участием автомобиля с прицепом зафиксировала камера наружного наблюдения компании «Ситилинк» на перекрестке улиц Чапаева и Ватутина. Соответствующее видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

ДТП произошло сегодня, 7 февраля, в 11.48. Судя по видео, легковой автомобиль с прицепом поворачивал с улицы Чапаева на Ватутина, когда в него врезался автомобиль другого участника аварии, двигавшийся по улице Чапаева в сторону Лесного проспекта.

Ранее женщина на иномарке погибла под грузовиком на трассе в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Иван
2022-02-07 13:44:27
Это не перекресток сложны, это люди сложные: люди, которые запроектировали, согласовали в строительство и построили это безумие, люди, от которых зависит порядок и безопасность на наших дорогах, люди, которые должны руководить....
Как обычно в сводке присшествий будет указано, один не предоставил преимущество другому. А вот то, что на данном перекрестке и ему подобных на данной улице нет обзора водителям при таких маневрах, на это никто внимания почему-то не обращает.
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