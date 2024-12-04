Автомобиль с прицепом сбил человека в районе Петрозаводска

Видео опубликовали в одном из городских пабликов.
Человека сбили на Древлянке в карельской столице. Об этом сообщили в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии, где разместили видео компании «Ситилинк».
Авария произошла сегодня в 18.13. На пешеходном переходе в районе пересечения улицы Хейкконена и Лесного проспекта автомобиль с прицепом сбил пешехода. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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