Автомобиль с прицепом сбил человека в районе Петрозаводска

Видео опубликовали в одном из городских пабликов.

Человека сбили на Древлянке в карельской столице. Об этом сообщили в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии, где разместили видео компании «Ситилинк».

Авария произошла сегодня в 18.13. На пешеходном переходе в районе пересечения улицы Хейкконена и Лесного проспекта автомобиль с прицепом сбил пешехода. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.