Автомобиль с жительницами южного региона перевернулся на трассе в Карелии (ФОТО)

В ГИБДД рассказали подробности аварии в Питкярантском районе.

На юге Карелии, на 306 километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» произошла авария с опрокидыванием автомобиля на крышу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП случилось 1 июня приблизительно в 20.00. Проходя поворот, 34-летняя водитель автомобиля Nissan Almera допустила занос. Машина перевернулась и опрокинулась на крышу.

В результате ДТП получили травмы водитель и её 30–летняя пассажирка.

Ранее об аварии сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. По его словам, в ДТП пострадали две жительницы Саратова, они были госпитализированы в Питкярантскую ЦРБ.