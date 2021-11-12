Автомобиль сбил 71-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Петрозаводске

Пожилая женщина получила травмы в ДТП на Комсомольском проспекте.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник, 29 декабря, в 11.00 на Комсомольском проспекте в районе дома №11 водитель, управляя автомобилем Suzuki Ignis, сбил 71-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть на зелёный сигнал светофора.

В результате ДТП женщина получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

По данным ГИБДД Карелии, с начала декабря с участием пешеходов произошло 13 ДТП, в результате которых пострадали 13 человек, в том числе 2 ребенка. Восемь ДТП произошли по вине водителей. Основными причинами наездов являются нарушения водителями правил проезда пешеходного перехода и требований сигналов светофора, а также несоответствие скорости конкретным условиям движения.

Ранее сообщалось, юноша не дошел до Петрозаводска, попав под колеса иномарки.