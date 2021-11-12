890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
В Карелии будут судить бригадира за смерть рабочего, раздавленного при сборке экскаватора 6
28.12.2021 16:27
Правительство Карелии увеличило размер взносов населения на капремонт 15
28.12.2021 14:42

Автомобиль сбил 71-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:14, 29 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

Новости партнеров

Пожилая женщина получила травмы в ДТП на Комсомольском проспекте.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник, 29 декабря, в 11.00 на Комсомольском проспекте в районе дома №11 водитель, управляя автомобилем Suzuki Ignis, сбил 71-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть на зелёный сигнал светофора.

В результате ДТП женщина получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

По данным ГИБДД Карелии, с начала декабря с участием пешеходов произошло 13 ДТП, в результате которых пострадали 13 человек, в том числе 2 ребенка. Восемь ДТП произошли по вине водителей. Основными причинами наездов являются нарушения водителями правил проезда пешеходного перехода и требований сигналов светофора, а также несоответствие скорости конкретным условиям движения.

Ранее сообщалось, юноша не дошел до Петрозаводска, попав под колеса иномарки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»