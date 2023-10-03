Автомобиль сбил двоих пешеходов на оживленном проспекте Петрозаводска

Авария произошла на нерегулируемом переходе на проспекте Александра Невского.

Авария, произошедшая на проспекте Александра Невского в районе пересечения с улицей Машезерская, попала на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк». Видео было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Сегодня, 4 октября, в 9.16 утра, автомобиль снес сразу двоих пешеходов на нерегулируемом переходе. Люди упали в воду, на мокрый асфальт, но почти сразу смогли встать и покинуть проезжую часть.

Напомним, как ранее выяснилось, жертва смертельного ДТП на пешеходном переходе в Петрозаводске оказался сиротой.