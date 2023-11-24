Автомобиль сбил двух лошадей в Пряжинском районе Карелии

Лошади внезапно выбежали на дорогу и погибли в результате аварии.

В Карелии с начала года произошло более 40 ДТП с участием крупных животных, в трех авариях травмы получили четыре человека, рассказали в ГИБДД республики.

Столкновение происходит на высокой скорости из-за неожиданного появления животных на дороге. Чаще всего это заканчивается гибелью животного и сильным повреждением автомобиля.



Так, в середине ноября в полдень в Пряжинском районе недалеко от деревни Колатсельга водитель автомобиля Renault Kaptur наехал на двух лошадей, которые внезапно выбежали на дорогу. В результате ДТП животные погибли, а автомобиль получил значительные повреждения. Позже 74-летний водитель Renault самостоятельно обратился в больницу.



В ГИБДД порекомендовали автомобилистам быть предельно внимательными при движении по загородным трассам.

«Выдерживайте безопасный скоростной режим, будьте готовы снизить скорость вплоть до полной остановки в случае неожиданного изменения дорожной ситуации», — обратились инспекторы к водителям.