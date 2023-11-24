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Автомобиль сбил двух лошадей в Пряжинском районе Карелии

Новости. Общество
13:13, 27 Ноября 2023
фото: © Госавтоинспекция Карелии / ВК

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Лошади внезапно выбежали на дорогу и погибли в результате аварии.

В Карелии с начала года произошло более 40 ДТП с участием крупных животных, в трех авариях травмы получили четыре человека, рассказали в ГИБДД республики.

Столкновение происходит на высокой скорости из-за неожиданного появления животных на дороге. Чаще всего это  заканчивается гибелью животного и сильным повреждением автомобиля.

Так, в середине ноября в полдень в Пряжинском районе недалеко от деревни Колатсельга водитель автомобиля Renault Kaptur  наехал на двух лошадей, которые внезапно выбежали на дорогу. В результате ДТП животные погибли, а автомобиль получил значительные повреждения. Позже 74-летний водитель Renault самостоятельно обратился в больницу.

В ГИБДД порекомендовали автомобилистам быть предельно внимательными при движении по загородным трассам.

«Выдерживайте безопасный скоростной режим, будьте готовы снизить скорость вплоть до полной остановки в случае неожиданного изменения дорожной ситуации», — обратились инспекторы к водителям.

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