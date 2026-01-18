Автомобиль сбил электровелосипедиста в центре Петрозаводска

ДТП с участием водителя электровелосипеда произошло в столице Карелии.

18 января в 11:20 в районе дома № 12 по улице Красноармейской в Петрозаводске 32-летний водитель автомобиля Toyota, выезжая со второстепенной дороги, сбил 31-летнего водителя электровелосипеда, который двигался по тротуару.

Как сообщили в Госавтоинспекции по городу, в результате ДТП велосипедист получил травмы. Обстоятельства аварии уточняются.

