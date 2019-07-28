Автомобиль сбил лося на дороге в Карелии

В Медвежьегорском районе автомобиль сбил лося, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Авария произошла в субботу в 23.00 на 610 км трассы "Кола". Для ликвидации происшествия привлекалось пожарно-спасательное подразделение Медвежьегорского района (3 человека, 1 ед. техники).

В ДТП водитель и его 28-летняя пассажирка получили травмы, им оказана медицинская помощь.