Автомобиль сбил лося на дороге в Карелии

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В Медвежьегорском районе автомобиль сбил лося, сообщает ГУМЧС по Карелии.
Авария произошла в субботу в 23.00 на 610 км трассы "Кола". Для ликвидации происшествия привлекалось пожарно-спасательное подразделение Медвежьегорского района (3 человека, 1 ед. техники).
В ДТП водитель и его 28-летняя пассажирка получили травмы, им оказана медицинская помощь.
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