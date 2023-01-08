Автомобиль сбил мужчину на оживленном шоссе в Петрозаводске

ДТП с пострадавшим произошло на Лососинском шоссе.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 8 января, 15.55 в районе дома №35 по Лососинскому шоссе 47-летний водитель на автомобиле Skoda сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП автомобиль получил повреждения, а 64-летний пешеход был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, массовое ДТП с участием дома на колесах под Петрозаводском сняли на видео.
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