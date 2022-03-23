Автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе в Петрозаводске

Пешеход получил травмы после ДТП на Лесном проспекте.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло 23 марта в 14.57 в районе дома №57 на Лесном проспекте. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21140" сбил 65-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получил травмы. Обстоятельства выясняются.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей заблаговременно снижать скорость перед пешеходным переходом и контролировать дорожную обстановку.

Ранее водитель иномарки ночью на полном ходу сбил пешехода в Петрозаводске.