Автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе в Петрозаводске

Пешеход получил травмы после ДТП на Лесном проспекте.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло 23 марта в 14.57 в районе дома №57 на Лесном проспекте. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21140" сбил 65-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пешеход получил травмы. Обстоятельства выясняются.
Госавтоинспекция Карелии призывает водителей заблаговременно снижать скорость перед пешеходным переходом и контролировать дорожную обстановку.
Ранее водитель иномарки ночью на полном ходу сбил пешехода в Петрозаводске.
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