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Автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

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15:46, 28 Февраля 2023
фото: кадр из видео

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На улице Анохина пешеход попал под колеса автомобиля.

ДТП произошло сегодня, 28 февраля, в 9.28 в районе дома № 45 «Б» по улице Анохина. Мужчину сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как пишет ДТП ПТЗ, автомобиль двигался со стороны Первомайского проспекта. Пешеход пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. Возможно, водителя «ослепило» солнце.

В Госавтоинспекции Петрозаводска «Столице на Онего» сообщили, водитель 1947 года рождения, находясь за рулем автомобиля Toyota Corolla не уступил дорогу пешеходу, который двигался по «зебре» слева направо.

На место ДТП выезжали «скорая» и сотрудники ГИБДД.

В результате мужчине 1949 года рождения была оказана разовая медицинская помощь.

Объект ДТП попал в объектив видеокамеры компании «Ситилинк».

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