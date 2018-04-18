Автомобиль сбил пешехода в центре Петрозаводска

Пешеход попал под колеса автомобиля, переходя дорогу, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Во вторник на перекрестке улиц Гоголя и Анохина водитель ВАЗ-2107 сбил 57-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по линии тротуара.

Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.