Автомобиль сбил пожилую женщину на перекрёстке в Петрозаводске

На пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского в Петрозаводске произошло ДТП с участием пенсионерки.
16 октября в 18:36 на пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского в Петрозаводске автомобиль «LADA Granta» сбил 66-летнюю женщину, сообщили в ГАИ карельской столицы.
— 44-летний водитель автомобиля при повороте направо не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на разрешающий (зелёный) сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства, — рассказали там.
В результате аварии пенсионерка получила травмы. Обстоятельства ДТП выясняются специалистами.
Ранее на бульваре Советов в Сегеже внедорожник сбил человека, переходившего дорогу по «зебре».