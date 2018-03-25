Автомобиль сбил сразу двух пешеходов в Петрозаводске

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В субботу вечером при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу пострадали два человека.
В субботу в 19.25 в районе дома №49 по улице Чапаева в Петрозаводске водитель ВАЗ-2108 сбил двух пешеходов. В результате получили травмы мужчина 1951 года рождения и женщина 1957 года рождения. Пострадавшие госпитализированы.
Госавтоинспекция Карелии рекомендует быть осторожными на проезжей части, а пешеходам не забывать об использовании световозвращательных элементов.
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