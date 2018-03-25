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Новости. Происшествия
09:56, 25 Марта 2018

Автомобиль сбил сразу двух пешеходов в Петрозаводске

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В субботу вечером при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу пострадали два человека.

В субботу в 19.25 в районе дома №49 по улице Чапаева в Петрозаводске водитель ВАЗ-2108 сбил  двух пешеходов. В результате получили травмы мужчина 1951 года рождения и женщина 1957 года рождения. Пострадавшие госпитализированы.

Госавтоинспекция Карелии рекомендует быть осторожными на проезжей части, а пешеходам не забывать об использовании световозвращательных элементов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-25 10:39:26
Дальше будет ещё хуже. Аборигенам достались средства убийства и ранения людей в массовом порядке. Разделить пешеходные и автомобильные потоки без соприкосновения наша цивилизация просто не в состоянии. Всё начинается с дворов жилых домов, где нет разделения пешеходов и машин, которые у разумных существ совсем не должны заезжать во дворы.
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