Автомобиль сбил сразу двух пешеходов в Петрозаводске

В субботу вечером при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу пострадали два человека.

В субботу в 19.25 в районе дома №49 по улице Чапаева в Петрозаводске водитель ВАЗ-2108 сбил двух пешеходов. В результате получили травмы мужчина 1951 года рождения и женщина 1957 года рождения. Пострадавшие госпитализированы.

Госавтоинспекция Карелии рекомендует быть осторожными на проезжей части, а пешеходам не забывать об использовании световозвращательных элементов.