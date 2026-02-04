Автомобиль сбил восьмилетнего ребенка на окраине Петрозаводска

Малолетний пешеход получил травмы в ДТП в районе Сулажгора.
4 февраля в 07:45 в районе дома № 26 по улице Сулажгорской в Петрозаводске 54-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил восьмилетнего мальчика.
Как сообщили в Госавтоинспекции по городу, ребенок начал переходить через дорогу, не посмотрев по сторонам.
В результате ДТП малолетний пешеход получил травмы. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
— ГАИ призывает родителей регулярно напоминать детям правила безопасного поведения на дороге, разъяснять алгоритм перехода проезжей части, — отметили в ведомстве.
