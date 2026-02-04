Автомобиль сбил восьмилетнего ребенка на окраине Петрозаводска

Ранее мы писали, что при столкновении автомобилей BMW и Renault на набережной Варкауса в столице Карелии пострадал двухлетний ребёнок, находившийся в салоне BMW.

Как сообщили в Госавтоинспекции по городу, ребенок начал переходить через дорогу, не посмотрев по сторонам.

4 февраля в 07:45 в районе дома № 26 по улице Сулажгорской в Петрозаводске 54-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил восьмилетнего мальчика.

Академик РАН рассказал, когда человечество будет готово к первому полету на Марс

Один человек пострадал на пожаре в Лахденпохском районе

Сканцы с олениной и пельмени с щукой: петрозаводские рестораны разработали меню для Гипербореи

Суд в Карелии взыскал с родителей детей деньги за разбитый ими автомобиль

Квартиру в видовом доме ЖК «Флотилия» можно купить по минимальной цене от 3 850 000 рублей

Петрозаводчанина обманули в его день рождения рублей под предлогом праздничного розыгрыша

С 2026 года ветераны СВО могут получить господдержку на открытие своего дела на новых условиях

Сегодня во всём мире отмечают День борьбы против рака

Посчитали, сколько тонн снега вывезено с улиц Петрозаводска с начала зимы

На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2025 года, направленная на Землю

В Петрозаводске умер педагог и один из лучших шашистов Карелии

Четыре человека пострадали в ДТП на Кукковке в Петрозаводске

«Карелия больше других заражена рыбатлоном»: в Беломорском округе прошли самые необычные соревнования этой зимы

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.