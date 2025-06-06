Автомобиль сбил выбежавшего на дорогу ребенка в Петрозаводске

На Перевалке в аварии пострадал 7-летний мальчик.
Авария с участием ребенка произошла в четверг, 26 июня, в 19.02 в районе дома № 15 по улице Мичуринской, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Там автомобиль Hyundai Accent под управлением 35-летней женщины сбил ребенка. Мальчик выбежал на проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности перехода, из-за припаркованных машин.
В результате аварии 7- летний ребенок получил травмы и был госпитализирован.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание