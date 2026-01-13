Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Сегеже

Сегежанка попала под колёса автомобиля на проезжей части.
13 января в 08:45 возле дома № 1 по улице Заводской в Сегеже 47-летний водитель автомобиля Toyota Camry сбил 53-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Карелии, в результате ДТП горожанка получила телесные повреждения. Ей потребовалась госпитализация.
Ранее мы писали, что в 2025 году на дорогах Карелии из-за нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу произошло 62 аварии, в которых погибли 11 человек, и ещё 113 получили травмы различной степени тяжести.