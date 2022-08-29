Автомобиль сбил женщину-пешехода в Петрозаводске

Женщина-пешеход попала под колеса автомобиля, ехавшего задним ходом в Петрозаводске.
Об этом сообщили в ГИБДД.
ДТП произошло в пятницу на улице Сегежская.
«По предварительным данным, в 08:44 37-летний водитель автомобиля „Мерседес“ двигаясь задним ходом, допустил наезд на 52-летнюю женщину-пешехода. Пешеход травмирована», — говорится в сообщении.
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