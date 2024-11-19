Автомобиль сбил женщину в центре Петрозаводска, водитель уехал с места аварии

Другой водитель проследовал за нарушителем, и дорожная полиция остановила автомобиль скрывшегося с места ДТП.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводске, ДТП произошло днем в среду, 20 ноября, в 12.15 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкинской. Там водитель автомобиль Opel наехал на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С места происшествия водитель уехал, помощь пострадавшей не оказал, в Госавтоинспекцию не сообщил, рассказали дорожные полицейские.

В результате аварии 30-летняя женщина-пешеход получила травмы.

Мужчина, ставший очевидцем происшествия, сообщил о ДТП в ГАИ и проследовал за нарушителем на своем автомобиле, одновременно уточняя дежурному местонахождение.

На улице Ригачина сотрудники ДПС остановили автомобиль, который сбил пешехода.

В итоге, в отношении 57-летнего водителя были составлены административные материалы за несоблюдение правил дорожного движения — не уступил дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом, и оставление места ДТП.

Нарушителю грозит штраф, лишение водительских прав или административный арест. Решение примет суд.



Госавтоинспекция Петрозаводска поблагодарил очевидца происшествия за помощь.