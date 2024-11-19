Автомобиль сбил женщину в центре Петрозаводска, водитель уехал с места аварии

Другой водитель проследовал за нарушителем, и дорожная полиция остановила автомобиль скрывшегося с места ДТП.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводске, ДТП произошло днем в среду, 20 ноября, в 12.15 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкинской. Там водитель автомобиль Opel наехал на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
С места происшествия водитель уехал, помощь пострадавшей не оказал, в Госавтоинспекцию не сообщил, рассказали дорожные полицейские.
В результате аварии 30-летняя женщина-пешеход получила травмы.
Мужчина, ставший очевидцем происшествия, сообщил о ДТП в ГАИ и проследовал за нарушителем на своем автомобиле, одновременно уточняя дежурному местонахождение.
На улице Ригачина сотрудники ДПС остановили автомобиль, который сбил пешехода.
В итоге, в отношении 57-летнего водителя были составлены административные материалы за несоблюдение правил дорожного движения — не уступил дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом, и оставление места ДТП.
Нарушителю грозит штраф, лишение водительских прав или административный арест. Решение примет суд.
Госавтоинспекция Петрозаводска поблагодарил очевидца происшествия за помощь.
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