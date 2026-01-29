Автомобиль сбил женщину возле правительства Карелии в Петрозаводске

Петрозаводчанка попала под колеса иномарки в центре карельской столицы.

28 января в 18:50 возле дома № 17 по проспекту Ленина в Петрозаводске автомобиль Nissan сбил 53-летнюю женщину на тротуаре, сообщили «Столице на Онего» в Госавтоинспекции по городу.

Медики диагностировали у пострадавшей ушибы, однако госпитализация ей не потребовалась.

— В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статьям 12.18 и 12.24 ч. 1 КоАП РФ. Все обстоятельства произошедшего уточняются, — добавили в ведомстве.

Ранее на улице Кемской в столице Карелии под колёсами автомобиля «Луидор» пострадала 43-летняя женщина-пешеход.