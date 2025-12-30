Автомобиль съехал в кювет на трассе в Пряжинском районе

В Карелии в тёмное время суток произошло ДТП с участием отечественного автомобиля.
30 декабря в 18:41 на 375 км федеральной трассы Р-21 «Кола» в Пряжинском районе автомобиль Lada Granta съехал в кювет, сообщили в Отряде противопожарной службы по Пряжинскому району.
Как рассказали в издании «Республика», на место ДТП прибыли трое спасателей. Осмотрев транспортное средство, специалисты убедились, что помощь не требуется, и вернулись в пожарную часть.
В результате аварии никто не пострадал. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
