Автомобиль сгорел дотла в гараже в Олонецком районе

На месте работали пожарные под руководством командира отделения.

Серьезный пожар случился 22 декабря, в 00.20. Автомобиль сгорел в гараже в поселке Устье Видлица на улице Рыбацкая, около дома № 6.

На месте происшествия работали одна единица техники и три человека из пожарной части № 37 села Видлица. Об этом сообщили в паблике ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».

Руководил тушением пожара командир отделения. К счастью, погибших и пострадавших не было.