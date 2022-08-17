Автомобиль скорой помощи попал в аварию на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

В центре столицы Карелии столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи.
Авария произошла сегодня, 20 августа, в 15-15 на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя. Автомобили врезались на перекрестке.
Момент столкновения зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру». Ролик опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
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