Тема недели
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Тема недели
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
Обществоведение
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00 Статьи
Новости

Автомобиль скорой помощи сгорел на территории Олонецкой больницы

18:47

Морозы не отступают: прогноз погоды на 3 января

18:00

Появились фото и видео с места страшного пожара в Пудоже, где погиб человек

16:37

В первые дни праздников скорую помощь в Петрозаводске вызвали 842 раза

15:35

Водитель снегохода разбился насмерть в Карелии

14:24

В Заозерском заказнике обновили тропу к самой большой ели Карелии

13:28

Молодой житель Олонецкого района Дмитрий Кинниев погиб в ходе СВО

12:31

«Хирург от Бога»: скончался заслуженный врач Суоярвского района Валерий Шестаков

11:37

Человек погиб в страшном пожаре в Пудоже

10:58

Женщину унесло течением во время группового купания в ледяной воде в Мурманской области

10:31

Стало известно, сколько человек приняли участие в праздничных гуляниях в Карелии

09:58

Первая магнитная буря 2026 года ожидается в ночь со 2 на 3 января

09:33

Закрытый магазин горел в Олонце

09:00

В России вступили в силу новые законы о социальной поддержке

08:20

Президент Финляндии в новогоднем обращении высказался об отношениях с Россией

00:10

Супруги Горюновы из Петрозаводска отпраздновали 55-летний юбилей свадьбы

19:03

Морозы до -26°С: прогноз погоды на 2 января

18:01

В новогоднюю ночь в Карелии родились четверо детей

17:04

В Петрозаводске более 500 человек стартовали в новый год с «Забегом желаний»

16:06

В новогоднюю ночь в Петрозаводске родился первый малыш 2026-го года

15:02

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали, как избежать отравления на новогодних каникулах

14:01

Карельские спасатели отправились в Новгородскую область, где без света остались тысячи человек

12:58

В Петрозаводске в новогоднюю ночь горела квартира на Древлянке

11:31

В ЕДДС Петрозаводска за сутки поступило 407 обращений

11:15

В России ввели новые дорожные знаки и сузили парковочные места

10:41

В России с 1 января вырос МРОТ

10:05

Пожарные спасли жилой дом в карельской деревне Педасельга

09:31

Пенсии, оплата труда, пособия: что изменится для россиян с 1 января 2026 года

09:00
Автомобиль скорой помощи сгорел на территории Олонецкой больницы
Сегодня 18:47 Происшествия
Поделиться

В Карелии на территории Олонецкой центральной районной больницы вспыхнул пожар.

фото: © Госкомитет по безопасности

Ранним утром 2 января загорелся автомобиль скорой помощи.

Как рассказали в Госкомитете республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, горел автомобиля скорой марки «Ford Transit», принадлежащий Олонецкой ЦРБ».

Олонецкие спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако автомобиль был полностью уничтожен огнем. Обошлось без пострадавших. Причины пожара выясняются.

Ранее мы писали, что в Олонце горел закрытый магазин.

Обсудить (0) в ленту
