Автомобиль скорой помощи сгорел на территории Олонецкой больницы

В Карелии на территории Олонецкой центральной районной больницы вспыхнул пожар.

Ранним утром 2 января загорелся автомобиль скорой помощи.

Как рассказали в Госкомитете республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, горел автомобиля скорой марки «Ford Transit», принадлежащий Олонецкой ЦРБ».

Олонецкие спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако автомобиль был полностью уничтожен огнем. Обошлось без пострадавших. Причины пожара выясняются.

