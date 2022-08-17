Автомобиль снес электрический столб в городе горняков Карелии (ФОТО)

Жесткая авария произошла в Костомукше.

Фото аварии, которая произошла 19 августа в 17.30 на улице Снежная в Костомукше, выложили в официальном паблике второго пожарно-спасательного отряда. По информации спасателей, автомобиль вылетел в кювет и врезался в опору ЛЭП. Машина и электрический столб получили механические повреждения.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекало пожарно-спасательное подразделение Костомукши (6 чел., 1 ед. техники).

Ранее сообщалось, жуткое ДТП с погибшим и пострадавшими произошло на трассе «Вологда-Медвежьегорск».