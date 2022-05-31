Автомобиль снес фонарный столб в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Лесном проспекте в Петрозаводске автомобиль сбил опору уличного освещения.

Авария с участием автомобиля Volvo произошла в четверг, 2 июня в 09.55 на пересечении Лесного проспекта и Суоярвского шоссе, сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии.

Легковой автомобиль совершал правый поворот, выезжая с Суоярвского шоссе на Лесной проспект.

Судя по видео, после прохождения поворота, иномарка выехала вправо за пределы дорожного полотна и наехала на опору уличного освещения.

От удара опора подломилась.

Транспортное средство получило механические повреждения.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела происшествие.