Автомобиль снес фонарный столб в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Лесном проспекте в Петрозаводске автомобиль сбил опору уличного освещения.
Авария с участием автомобиля Volvo произошла в четверг, 2 июня в 09.55 на пересечении Лесного проспекта и Суоярвского шоссе, сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии.
Легковой автомобиль совершал правый поворот, выезжая с Суоярвского шоссе на Лесной проспект.
Судя по видео, после прохождения поворота, иномарка выехала вправо за пределы дорожного полотна и наехала на опору уличного освещения.
От удара опора подломилась.
Транспортное средство получило механические повреждения.
Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела происшествие.
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